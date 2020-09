La 5ª di Djokovic. E' ancora lui il re di Roma

Novak Djokovic vincitore a Roma per la 5ª volta

Novak Djokovic ha vinto l'edizione 2020 degli Internazionali d'Italia. Il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha sconfitto in finale l'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 8, con il punteggio di 7-5 6-3, in un'ora e 54 minuti di gioco.



'Nole', al suo quinto successo sulla terra battuta del Foro Italico dopo quelli del 2008, 2011, 2014 e 2015, succede nell'albo d'oro allo spagnolo Rafael Nadal, che si era imposto consecutivamente nelle ultime due edizioni e lo supera anche per titoli Masters 1000 vinti.



Avvio un po' incerto del n.1 del Mondo che si trova subito sotto 3-0, contro uno Schwartzman che sembra essere in quello stato di grazia che lo ha accompagnato per tutta la settimana. Il serbo riesce però a cambiare gioco e piano partita, abbandonando il nervosismo iniziale e ritrovando concentrazione e stabilità.



Recupera da 3-0 a 4-3, spingendo di più in risposta, cercando la misura della palla corta e sorprendendo l'argentino con parabole più lunghe. Chiude il primo set 7-5. Comincia il secondo con un altro break di svantaggio, ma il copione ormai è cambiato e riesce subito a recuperarlo.



E' lui che detta il gioco. Costringe Schwartzman a spingere di più, a cercare soluzioni più profonde, a giocare verso le righe e ad aumentare i rischi. Gli equilibri però non cambiano, e nemmeno il finale. Il serbo chiude al terzo match point, diventando il giocatore più vecchio ad aver vinto gli Internazionali d'Italia da n.1 del Mondo.