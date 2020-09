Sprint Psg-Liverpool per Koulibaly, stallo per Skriniar al Tottenham

E' diventato il mercato dei difensori. In prima fila c'è la questione Koulibaly: con Manchester City e Psg era in atto una situazione di stallo, ameno di due settimane dallo stop alle trattative, anche se i parigini sembravano in vantaggio. Ora però è tornato a farsi sotto il Liverpool che, secondo quanto scrive 'Le Parisien', vorrebbe usare un intermediario molto particolare, ovvero quel Sadio Mané che del difensore del Napoli è compagno di nazionale nel Senegal.



Di difensori parla anche l'Inter, perché ci sono delle richieste, in particolare quella del Tottenham, per Skriniar al quale però viene data una valutazione ritenuta ancora troppo elevata da potenziali acquirenti. I nerazzurri, in caso di cessione dello slovacco, vorrebbero rimpiazzarlo con il viola Milenkovic, e non a caso ci sono stati contatti con l'agente del giocatore, che piace anche al Milan (l'alternativa per i rossoneri è Nastasic).



All'Inter è stato offerto Smalling, per il qual è diventato complicato il ritorno a Roma: la società giallorossa non intende alzare l'offerta allo United di 12 milioni. Dall'Inter andrà via anche Vecino, che piace molto al Napoli ma fra i due club la distanza sulla valutazione del giocatore è ancora ampia. Comunque si discute sul prestito con diritto di riscatto. Terzo nerazzurro in uscita è Candreva, ormai della Sampdoria, Il suo posto verrà preso da Darmian, ora al Parma.



Alla Lazio è stato offerto Draxler, in uscita dal Psg, ma lo stipendio del tedesco, di 7 milioni all'anno, non agevola la riuscita della trattativa. Intanto a Formello aspettano l'arrivo di Sabli, 23enne centrocampista del Paderborn per il quale il club di appartenenza si accontenta di una percentuale sulla futura rivendita. In casa biancoceleste è fatta anche per il ritorno di Hoedt dal Southampton, in prestito, perché il ds biancoceleste Tare è certo di riuscire a cedere uno fra Bastos e Wallace entro la fine del mercato.



Molto attivo, come sempre il Genoa, alla ricerca di un attaccante e con tre piste da seguire: Balotelli, Torregrossa, oppure il ritorno di Sanabria (sul quale c'è anche il Verona). Per il centrocampo contatti con la Dinamo Zagabria per Gojak,valutato 6 milioni di euro.



L'Udinese tratta ancora con il Leeds per De Paul (la richiesta è di 40 milioni), e nel frattempo, per la difesa, ha preso Bonifazi dalla Spal.



A Firenze, in casa viola, è possibile l'arrivo di Fazio dalla Roma se partirà l'altro argentino Pezzella. La Fiorentina potrebbe cedere anche Ceccherini al Verona, club nel quale è sempre più probabile il ritorno di Pessina.



Lo Spezia sta chiudendo per Verde e insiste con il Bologna per avere Santander. Il Benevento si è rifatto sotto col Napoli per Llorente, ma lo spagnolo preferisce tornare in patria.



Fase di stallo per Milik, il cui agente è in Inghilterra per ascoltare le proposte di Newcastle, Fulham eTottenham.