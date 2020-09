Per Suarez addio in lacrime: "Al Barça ho realizzato i miei sogni"

Luis Suarez

"E' stato un mese da pazzi. Sono state dette tante cose, tante notizie inventate e questo certo non fa piacere, pero' devi cercare di restare lontano da tutto".



Nella conferenza stampa di addio al Barcellona, Luis Suarez racconta cosi' quanto capitato nelle ultime settimane: dal colloquio col nuovo tecnico blaugrana Ronald Koeman, in cui ha capito di essere fuori dal progetto, alle voci di mercato fino alla storia della nazionalita' italiana ottenuta all'Universita' di Perugia con una presunta truffa, un argomento sul quale pero' l'uruguaiano non ha voluto parlare.



"Per me oggi e' un giorno molto difficile - ha dichiarato Suarez in lacrime - Arrivare al Barcellona e' stato un sogno trasformato in realta'. Non pensavo di raggiungere traguardi cosi' importanti, posso dirmi orgoglioso e soddisfatto dopo questi sei anni".



"Voglio ringraziare il club - ha proseguito l'attaccante uruguaiano - che ha creduto in me dopo un errore che commisi prima di firmare. Saro' sempre riconoscente per come sono stato trattato. Oggi termina una tappa della mia carriera di cui sono molto orgoglioso: qui ho trovato degli amici e sono stato felice".



"Mi aspettavo la decisione di Koeman: non ho problemi a farmi da parte, volevo solo continuare ad allenarmi mentre trovavo una soluzione e il tecnico me lo ha permesso. Il club aveva bisogno di cambiare e l'allenatore non contava su di me: me ne vado con la sensazione di aver fatto il mio percorso, essere diventato il terzo marcatore nella storia del club non e' facile. Credo di non potermi rimproverare nulla: ho giocato infortunato, anche quando non stavo bene, ma se devo fare un'autocritica penso alle eliminazioni in Champions".



Infine una battuta sull'Atletico Madrid, nuova squadra di Suarez: "Non vedo l'ora di cominciare - ha spiegato Suarez - Mi unisco a una formazione molto forte, che ha sempre lottato per il campionato in questi anni. Voglio dare il mio contributo per raggiungere traguardi importanti. Cosa ne pensa il mio amico Messi? Ci conosciamo bene, lui sa quello che penso e ci diamo consigli a vicenda. Vedremo cosa succedera': abbiamo gia' giocato uno contro l'altro in nazionale, affrontarci non cambiera' di certo il nostro rapporto".