Empoli e Venezia in vetta, pari per Reggina e Brescia

Venezia - Vicenza

Dopo il pareggio per 0-0 di ieri tra Monza e Spal, vince una delle candidate alla vittoria finale, ovvero l'Empoli, che supera con un netto 2-0 il Frosinone allo Stirpe. Toscani avanti con un colpo di testa di Stefano Moreo, raddoppio nella ripresa con un tocco ravvicinato di La Mantia.



Gara divertente all'Arechi tra Salernitana e la neopromossa Reggina guidata da Mimmo Toscano. Ospiti in vantaggio con Jeremy Menez, uno dei colpi del mercato dei calabresi che puntano alla promozione nella massima serie, abile a scartare due uomini e mettere in rete con un preciso mancino; 1-1 dei campani con un tiro-cross di Casasola che beffa un incolpevole Plizzari.



Pari anche tra il Brescia di Gigi Delneri e l'Ascoli dell'esordiente Bertotto. E' Cavion al primo minuto a sbloccare il risultato con un colpo di testa dall'altezza del dischetto che supera Joronen, la reazione delle rondinelle al 32' con Donnarumma che sfrutta un perfetto assist di Aye'. Al 56' la squadra lombarda resta in dieci uomini per il rosso a Papetti, ma i marchigiani non riescono ad approfittarne pur creando diverse azioni interessanti.



Pareggio a reti bianche tra Pescara e Chievo all'Adriatico con le due squadre che non sono riuscite a farsi male a vicenda.



Stesso punteggio anche tra il Lecce di Eugenio Corini e il Pordenone di Attilio Tesser al Via del Mare e tra il Cosenza di Occhiuzzi e l'Entella di Bruno Tedino al San Vito-Gigi Marulla.



Sorride, infine, il Venezia di Zanetti che supera per 1-0 in un match molto combattuto il neopromosso Vicenza di Mimmo Di Carlo.

L'episodio decisivo della gara arriva al 36' con Capello che viene messo giu' in area di rigore da Pontisso. Dal dischetto va lo specialista Aramu e batte Grandi che, nonostante avendo intuito la direzione della conclusione, non riesce a respingere.

I lagunari si aggiudicano cosi' il derby veneto e volano in vetta a tre punti con l'Empoli.



Domani Cremonese-Cittadella e Reggiana-Pisa, chiudono il turno.