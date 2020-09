Gasperini: "Scudetto? Ne riparliamo tra 20 giornate"

Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi

"Siamo da scudetto? Siamo migliorati e possiamo continuare a farlo. Davanti siamo sicuramente forti, negli altri reparti abbiamo allargato la rosa. Oggi le squadre che possono parlare di scudetto sono Juventus, Inter e Napoli. Le altre, si vedra'. Noi giochiamo per fare il massimo, se me lo chiedete oggi, dico di no. Fra 20 giornate sapro' dire di piu'".



Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria con la Lazio.



"Abbiamo creato tanto, potevamo fare anche di piu'. Abbiamo tanta consapevolezza, equilibrio in queste partite difficili, personalita'. Nell'intervallo non c'e' stato bisogno di ricordare il precedente della rimonta della Lazio lo scorso anno - ha detto l'allenatore - quella volta la partita fu ancora piu' dominata. La squadra e' rimasta concentrata, il Papu ha chiuso la partita con un gran gol. E' un giocatore straordinario, che ha raggiunto il massimo. Nei momenti decisivi da' il tocco di originalita'".



Gasperini ha parlato del possibile acquisto di Depaoli per rinforzare la squadra: "Non faccio annunci ufficiali, e' evidente che abbiamo una rosa ancora piu' larga in difesa e attacco. A centrocampo siamo un pochino a rischio, abbiamo preso Piccini ma i segnali del recupero non sono confortanti. La societa' si muove visto che manca qualche giorno alla fine", ha concluso Gasperini.



"Purtroppo questa sera gli episodi non hanno girato dalla parte giusta, penso alla traversa colpita sullo 0-2 per loro. La prova della squadra pero' non e' stata da buttare: loro sono stati piu' bravi ma la nostra squadra c'e' e sono sicuro che faremo bene anche quest'anno".



Queste le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta con l'Atalanta.



"I ragazzi hanno messo un grandissimi spirito - ha detto l'allenatore - il risultato non dimostra quanto visto in campo. Dovevamo forse mantenere la calma in alcuni momenti, soprattutto dopo il loro primo gol. Adesso resettiamo tutto e pensiamo all'Inter: cercheremo di recuperare forze e prepararla nel migliore dei modi".



"Soddisfatto del mercato? Eravamo in ritardo, la societa' ha lavorato. Sapevamo che potevamo arrivare alle prime giornate con ritardi non preventivati sul mercato. Ha parlato il direttore sportivo Igli Tare, la campagna acquisti e' chiusa. Le gare con Atalanta e Inter le avrei volute quando saremo al completo". Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche degli acquisti estivi dopo la partita persa contro l'Atalanta.



Poi i complimenti alla formazione di Gasperini: "Onore all'Atalanta, che e' una grandissima squadra. Dobbiamo lavorare su tutto, sugli errori di questa sera. Dovevamo difendere meglio, nonostante i complimenti all'avversario", ha concluso Inzaghi.