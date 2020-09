Messi convocato dall'argentina, altra grana col Barcellona

Leo Messi

Un'altra grana per Lionel Messi.



Dopo il tira e molla dell'estate e la decisione di restare al Barcellona, il fuoriclasse argentino dovrebbe saltare le prime tre partite di Liga dei blaugrana di Ronald Koeman: il debutto del 27 settembre contro il Villareal, la sfida al Celta Vigo in trasferta mercoledì 30 settembre e il big-match con il Siviglia in casa la domenica successiva.



La 'Pulce' è infatti tra i convocati dell'Argentina per i primi match di qualificazione ai Mondiali del 2022: l'8 ottobre in casa contro l'Uruguay e poi il 13 nella super sfida in Brasile.



Le restrizioni imposte dalle autorità sudamericane a causa del Covid-19 per chi proviene dall'estero potrebbero costringerlo a dover rispettare la quarantena di 14 giorni all'arrivo nel paese d'origine.



Per scendere in campo, dunque, Messi potrebbe essere costretto a spostarsi in Argentina ancor prima del debutto del club blaugrana nella Liga.



Nella lista preliminare del dt Lionel Scaloni ci sono anche nove 'italiani': Juan Musso e Rodrigo De Paul (Udinese), German Pezzella (Fiorentina), Nicolas Dominguez (Bologna), Paulo Dybala (Juventus), Alejandro Gomez (Atalanta), Joaquin Correa (Lazio), Lautaro Martinez (Inter) e Giovanni Simeone (Cagliari).