Lazio: Luis Alberto, voglio godermi Champions e divertirmi

Luis Alberto

"Proveremo a fare meglio dello scorso anno. La Champions è la competizione che tutti vorrebbero giocare. Ora voglio godermela e divertirmi".



Sono le parole di Luis Alberto dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.



"Sicuramente siamo maturati - ha aggiunto lo spagnolo a Lazio Style Channel - visto che le scorse annate nel finale abbiamo perso la qualificazione per la Champions. Ora dobbiamo goderci la migliore competizione del mondo. Sono contento a livello personale, anche se dopo il lockdown è stato difficile. Voglio provare a fare ancora meglio".



"Per me il calcio senza tifosi non è calcio. Con l'Olimpico senza il giocatore numero 12 non è bello. Senza pubblico è sicuramente più difficile giocare. Tutti stiamo pagando questi cambiamenti", ha concluso Luis Alberto.