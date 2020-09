Lazio: Inzaghi, 'sarà difficile, il club mi ha promesso acquisti'

Simone Inzaghi

"L'anno scorso è stato difficile, sappiamo quanto ci ha penalizzati giocare ogni tre giorni, per noi è stato un percorso difficile nelle ultime 11 partite ma dobbiamo farne tesoro perché quest'anno per noi sarà difficilissima. Ne sono cosciente, così come lo è la società. Per questo mi sono stati promessi diversi acquisti. Con la società se ne sta parlando, siamo coscienti tutti che ne avremo bisogno".



Lo dice l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla conferenza stampa di fine ritiro ad Auronzo di Cadore che anticipa l'amichevole del pomeriggio contro il Vicenza.



Tra i nomi considerati più vicini ai biancocelesti spiccano quelli di Fares e Muriqi: "Sono due nomi che interessano - specifica Inzaghi - Ma è normale che vedendo tutte le altre che si stanno muovendo anche noi ci faremo trovare pronti".