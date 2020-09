Sinner e Sonego al secondo turno, fuori Camila Giorgi

Jannik Sinner e Benoit Paire

Lorenzo Sonego e Jannik Sinner approdano al secondo turno degli Internazionali d'Italia maschili, scattati oggi sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista piemontese ha sconfitto all'esordio il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-3 6-1. Nei sedicesimi troverà il 21enne norvegese Casper Ruud che ha eliminato in tre set il russo Karen Khachanov, undicesima testa di serie, 6-3 3-6 6-1.

Il diciannovenne alto atesino, in campo con una wild card, invece, si è sbarazzato in due set del francese Benoit Paire, al quale ha lasciato solo tre giochi - due al primo e uno al secondo -, chiudendo il match in appena un'ora e cinque minuti di gioco. Al secondo turno affronterà il numero tre del tabellone, il greco Stéfanos Tsitsipás. Niente da fare, invece, per Gianluca Mager: il ligure si è arreso per 7-5 6-1 al bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 15.



Bella vittoria per Jasmine Paolini al primo turno. La 24enne tennista toscana, numero 99 del ranking Wta, ha liquidato all'esordio la lettone Anastasjia Sevastova, 46esima del ranking mondiale, con un rapido 6-2 6-3. Per l'azzurra c'è ora la rumena Simona Halep, prima favorita del seeding.

Torna subito a casa, invece, Camila Giorgi. La tennista marchigiana, in campo con una wild card, è stata sconfitta in tre set dall'ucraina Dayana Yastremska, 7-5 6-7(5) 6-4.