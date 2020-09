Reina: "Qui per far crescere la squadra e Strakosha"

"Sono contento di far parte del progetto. Cercherò di far crescere la squadra, è una realtà importante del calcio in Italia, ora puntiamo a crescere anche in Europa e di arrivare in alto". Pepe Reina si presenta così a Formello prima di partire per Cagliari dove domani la Lazio esordisce in campionato.



"La Champions è la migliore competizione in assoluto a livello di club, sarà difficile. Ma credo che il primo obiettivo della società debba essere fare bene in campionato", prosegue l'ex rossonero.



Nessuna competizione con il primo portiere Thomas Strakosha: "Sta facendo bene da molti anni ed è il presente - spiega lo spagnolo - a Milano ho già aiutato Gigio Donnarumma, penso sia cresciuto parecchio negli ultimi 2, 3 anni. Ovviamente la maggior parte del merito è suo. Qui non sarà diverso, farò del mio meglio per spingere Thomas a essere pronto quando il mister avrà bisogno di me".



Infine, sulla scelta di puntare sulla Lazio, Reina confessa: "Il primo a parlarmi della Lazio è stato Lucas Biglia, poi ho sentito Leiva, Luis Aberto, ma la chiamata del mister è quella però chemi ha convinto di più".