Milan: poker al Novara nella prima uscita stagionale

Prima uscita stagionale per il nuovo Milan. I rossoneri hanno affrontato in amichevole a Milanello il Novara: e' finita 4-2, dopo che i rossoneri erano andati sotto 2-0 nel primo dei tre tempi da 20' (doppietta ospite firmata da Bellich).



La reazione del Milan e' arrivata con la doppietta di Paqueta' e le reti di Laxalt e Calabria. Zlatan Ibrahimovic ha giocato dal primo minuto, buoni alcuni spunti dell'altro neo arrivato Roback. In generale una sgambata positiva per spezzare il ritmo dopo i primi giorni di lavoro intenso.



Prosegue anche il lavoro a Casa Milan sul fronte mercato, dove la dirigenza si e' mossa con largo anticipo mettendo a segno colpi importanti: "Il mercato e' partito ieri ma noi ci eravamo portati avanti - ha detto il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini - Il rinnovo di Ibra era la priorita', per le altre operazioni siamo stati pronti a cogliere le occasioni".



Due di queste erano Tonali e Brahim Diaz. Se per il primo si attende l'ufficialita' nel weekend, il 21enne talento spagnolo e' sbarcato a Milano ("Sono molto contento, il Milan e' un grande club. Sono pronto per questa sfida", ha detto), e Maldini e' pronto a puntare su di lui: "E' un giocatore che svaria sul fronte offensivo in tutte le tre posizioni dietro la punta ed e' un giocatore che puo' fare la differenza".



Il carisma di Ibrahimovic ("La sua importanza non dipende solo da quello che fa in campo, e' un campione e sempre lo sara'. Sappiamo che ha 38 anni, ma io ho vinto la mia ultima Champions a 39 anni...") abbinato alla freschezza e al talento dei piu' giovani, e' questa la ricetta del Milan di Maldini e Pioli che punta a tornare in Champions League: "La qualificazione in Champions deve essere il nostro obiettivo, la proprieta' ha fatto degli sforzi per migliorare la nostra classifica, vogliamo entrare nelle prime quattro e se ce la facciamo dalla prossima stagione possono cambiare molte cose".