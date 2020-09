Mancini: "Faremo diversi cambi"

Donnarumma, Chiellini, Immobile e Jorginho sono le uniche certezze dell'Italia che domani sera affronterà a Amsterdam l'Olanda per la Nations League. Lo ha annunciato alla vigilia il ct azzurro Roberto Mancini.



"Domani sera spero che la squadra giochi bene, che sia propositiva, come ha tentato con la Bosnia anche se certe cose non ci sono riuscite, e che cerchi sempre la vittoria. A ottobre sarebbe stata forse una gara migliore sia per noi che per l'Olanda e con il pubblico ancora piu' bella" ha detto il ct.



Ho visto Zaniolo e Kean molto cresciuti rispetto al passato. Credo che continuerà a essere così, sono sulla buona strada, questo mi rende felice e rende felice i loro club". Sulla squadra che sarà schierata domani, Mancini ha risposto: "Abbiamo viaggiato ieri e oggi, vediamo chi sarà in condizione di giocare ancora, probabilmente ne cambieremo diversi. In porta gioca Donnarumma".



IN CONFERENZA ANCHE LEONARDO BONUCCI: "Siamo stati dieci mesi lontani, ci siamo sentiti spesso e un paio di volte insieme anche con il ct per far capire che il gruppo è forte e desiderava vivere serate come quelle dell'altra sera. Questo dimostra quanto ognuno ci tenga a fare il proprio lavoro nella squadra. Quel trasporto, quell'entusiasmo che c'era, era per far capire che sono stati mesi difficili per tutti ma siamo pronti a ricominciare".



"C'è stata un po' di emozione nella prima partita, era normale, ma domani sera ci aspetta un'altra grande gara", ha aggiunto il difensore azzurro.



"La Nations League è una competizione importante, ci permette di confrontarci contro grandi nazionali come l'Olanda domani sera. Il percorso è lungo, ci sono da recuperare i due punti persi con la Bosnia". La nazionale "orange" è reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Polonia ed è momentaneamente al comando del girone.



Durante la conferenza stampa, Bonucci ha sottolineato la presenza di due colleghi di reparto di una certa importanza: "Io penso che siamo tutti fortunati a vedere scontrarsi due dei più forti difensori al mondo, Chiellini e van Dijk. Tra i primi cinque sicuramente. Interpretano il ruolo in maniera perfetta. Giorgio si dimostra tra i più forti da 10 anni. Sulla tattica difensiva ci siamo evoluti, giochiamo uomo contro uomo. De Vrij e de Ligt? L'Olanda ha dimostrato di saper crescere grandi difensori. La fortuna di Matthijs è la possibilità di misurarsi a livello internazionale allenandosi ogni giorno con grandi giocatori alla Juventus. Ci mancherà, speriamo la spalla guarisca presto. De Vrij ha dimostrato grande continuità durante l'anno, con Conte ha fatto un salto di qualità".