Lancia una pallina contro il giudice di linea, Djokovic squalificato

Clamoroso a Flushing Meadows. Novak Djokovic è stato squalificato e quindi eliminato agli ottavi degli Us Open dopo aver lanciato, a gioco fermo, una pallina che ha colpito una giudice di linea.



Mentre era in corso il match valido per gli ottavi di finale contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, infatti, sul break del 6-5 per l'avversario, il serbo numero uno al mondo ha tirato una pallina che ha colpito all'altezza della gola e fatto cadere una giudice a bordo campo.



Djokovic si è accorto subito di averla colpita, si è avvicinato alla sfortunata chiedendo scusa e soccorrendola, ma tutto questo non gli ha evitato la squalifica a termine di regolamento e quindi la sconfitta contro lo spagnolo.



Per il numero uno al mondo si tratta della prima sconfitta stagionale e perde la possibilità di vincere da favorito lo Slam in corso di svolgimento a New York.



La clamorosa esclusione di Novak Djokovic è stata decisa a norma di regolamento, e quindi con la squalifica immediata, anche se il serbo non aveva intenzione di colpire il giudice di linea. Il n.1 del mondo ha infatti scagliato con violenza, per la rabbia di aver perso un punto, una pallina contro i teloni al cambio di campo, ma la pallina stessa rimbalzando ha poi colpito la donna che si è accasciata al suolo dopo essere stato colpita al collo all'altezza della gola.



Djokovic è andato subito a verificare le condizioni del giudice, che tossiva e faticava a respirare. Quando è tornato al centro del campo ha visto l'arbitro e i due supervisor in campo e ha capito che ci sarebbe stato per lui il 'cartellino rosso'. E infatti gli è stato comunicato che da quel momento era escluso dal torneo. Ora ci saranno delle polemiche, ma a norma di regolamento la decisione di arbitro e supervisor è corretta.