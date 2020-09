Kolarov: "Ho detto sì a Conte per vincere"

Alksander Kolarov durante un allenamento con l'Inter

"E' vero che un paio di volte sono stato vicino all'Inter ma finalmente dopo dieci anni sono riuscito ad arrivare. Per me è stata una scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte". Alksandar Kolarov si presenta ai tifosi dell'Inter.



Da ieri l'ex esterno della Roma è un nuovo giocatore nerazzurro a disposizione di Antonio Conte: "Ha influito sicuramente tanto sulla scelta. In Inghilterra ha vinto subito e l'anno scorso ha cambiato il volto dell'Inter. Spero che potremo fare bene tutti insieme e provare a vincere. Ruolo? Ora mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, l'ho fatto a Roma e al City con Guardiola. Visto che l'Inter ha sempre il possesso palla mi trovo bene li'".



Da bambino un idolo con cui ha qualcosa in comune: l'esperienza alla Lazio in passato, poi l'Inter e la bravura nel calciare le punizioni: "Mihajlovic era il mio idolo da bambino quando giocava nella Stella Rossa. Il mio destino può essere come il suo, magari chiuderò anche io la carriera all'Inter".



Kolarov è un esperto di derby, anche di quelli più accesi giocati in carriera. "Ne ho giocati tanti a Roma, ma anche al City. E' una gara importantissima, non so come sia l'aria qui a Milano. Mi aspetto di segnare anche qui, come ho fatto negli altri. Conosco parecchie persone qui, siamo stati avversari e le impressioni sono state molto positive. Non vedo l'ora di incontrare tutti i miei compagni".



Chiusura con un appello ai tifosi: "Negli anni ho notato che sono sempre molto presenti. La prima giornata non saranno allo stadio, vorrei dire che abbiamo bisogno della loro spinta per fare delle cose importanti anche quest'anno".