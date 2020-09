Immobile: "Il momento migliore della mia carriera"

"La Scarpa d’oro era un mio traguardo, un sogno personale, ci sono andato molto vicino un paio d’anni fa ma a causa di un infortunio persi quell’occasione. Quest'anno ci ha provato il Covid a fermarmi ma sapevo che i compagni mi avrebbero aiutato in ogni modo. È la soddisfazione più grande della mia carriera, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto tanto con la Lazio e fatto bene anche con la Nazionale, è il momento migliore della mia carriera". Lo ha detto l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile in una intervista rilasciata a Radio Esercito.



"La Nazionale è il sogno di tutti ma una fortuna per pochi e quando indossi quella maglia devi goderti al massimo tutte le emozioni che ti regala - ha sottolineato - È una gratificazione immensa, indossare i colori della propria nazione è motivo di orgoglio".



Sempre a proposito di Nazionale l'ex centravanti di Toro e Borussia Dortmund ha evidenziato che "siamo una squadra con un giusto mix tra giocatori esperti e giovani talenti, abbiamo compiuto un percorso eccezionale finora e ci sono tante aspettative su di noi. Questo ci dà uno slancio in più per giocare l'Europeo. Il mio obiettivo con la maglia azzurra è arrivare al massimo della forma per giocare l'Europeo".



"Con la Lazio quest'anno giocheremo la Champions e vogliamo tornare a far divertire i nostri tifosi come facevamo prima del lockdown. Che canzone dedico alla squadra? 'A un passo dalla luna' di Rocco Hunt: mi sembra una scelta perfetta perché l'anno scorso eravamo vicinissimi a vincere lo Scudetto".