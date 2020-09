Diego Godin

"Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per l'affetto e il rispetto ricevuto durante quest'anno. È stata una stagione intensa ed atipica per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo ma nonostante quello credo che abbiamo fatto un buon lavoro": è il saluto di Diego Godin all'Inter contenuto in un tweet. Godin ha lasciato l'Inter per approdare al Cagliari.