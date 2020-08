Travaglia e Paolini subito ko agli US Open

Jasmine Paolini

Non partono bene per l'Italia gli Us Open, secondo Slam di una stagione tennistica stravolta dalla pandemia. Nella giornata inaugurale sui campi in cemento di Flushing Meadows, con i timori degli organizzatori dopo il primo caso di Covid-19 per la positivita' del francese Paire, Stefano Travaglia e Jasmine Paolini hanno subito alzata bandiera bianca. Il marchigiano, numero 87 della classifica Atp, si e' arreso in quattro set a Jordan Thompson, che lo precede di 24 posizioni nel ranking: 6-3 6-2 4-6 6-2 il punteggio in favore dell'australiano. Sconfitta netta anche per Jasmine Paolini: la toscana, numero 97 del ranking Wta, e' stata battuta in due set (6-3 6-2) dalla francese Caroline Garcia, numero 50 e trentaduesima testa di serie del torneo americano.



Nel tabellone femminile resta dunque la sola Camila Giorgi, attesa al debutto dalla belga Van Uytvanck, mentre tra gli uomini l'Italia può ancora contare su una folta truppa, guidata dal top ten Matteo Berrettini, che domani debutterà affrontando il giapponese Go Soeda.



Tra i favoriti e' arrivata subito la prima sorpresa nel tabellone maschile: Diego Schwartzman, numero 13 Atp e nona testa di serie, ha sprecato due set di vantaggio e alla fine si e' arreso al britannico Cameron Norrie, numero 76 del ranking mondiale, vincitore col punteggio di 3-6 4-6 6-2 6-1 7-5 dopo quasi quattro ore di gioco. L'argentino ha sprecato anche un match point quando ha servito per il match sul 5-4 del quinto set. Fuori anche il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 18, sconfitto in quattro set (6-1 4-6 6-4 6-4) dal bielorusso Gerasimov, mentre il croato Coric si e' liberato senza problemi dello spagnolo Andujar (7-5 6-3 6-1). Nel tabellone femminile esordio vincente per la prima testa di serie Karolina Pliskova: la ceca, numero 3 del ranking mondiale e principale favorita viste le assenze della numero 1 Ashleigh Barty e della numero 2 Simona Halep, si e' sbarazzata con un netto 6-4 6-0 dell'ucraina Anhelina Kalinina, numero 145 Wta.



Bene anche le altre due tenniste ceche comprese nella top 20: Petra Kvitova, sesta favorita agli Us Open, ha battuto per 6-3 6-2 la rumena Begu, mentre Marketa Vondrousova, numero 12 del seeding, ha superato 6-1 6-4 la belga Greet Minnen. Avanzano infine al secondo turno altre due teste di serie: la numero 17 Kerber (6-4 6-4 alla Tomljanovic) e la numero 30 Mladenovic (7-5 6-2 alla Baptiste).