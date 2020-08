Tutti italiani i campioni d'Europa di tiro a volo

Tiro al volo

Tripudio di medaglie per l'Italia al 52° Campionato d'Europa di Elica che si e' disputato sui campi di Esztergom, a una quarantina di chilometri da Budapest.



Oro negli Junior, nelle Ladies, nei Master, nei Senior e nei Veterani, argento e bronzo nell'Assoluta. Ottimi risultati anche nel match delle Nazioni, con l'Italia oro in ben tre categorie. Si inizia dall'oro dello Junior Lorenzo Coletti: il giovane di Camposampiero si e' imposto con 27/30 sull'ungherese Mark Kemeny (26/30) e sul compagno di squadra Giantonio Ilacqua, terzo con 25/30.



Tra le Ladies nuova Campionessa Europea la messinese Emanuela Barilla' che con il punteggio di 29/30 conquista l'oro, davanti alla "collega" Paola Tattini, medaglia d'argento con 27/30. Sale sul gradino piu' basso del podio l'ungherese Juhasz Lenke con 26/30.



E' tutto italiano il podio dei Master, con Giancarlo Serra di Castelfranco Emilia oro con 29/30, Alberto Olivieri argento con 26/30 e Mauro Casalini bronzo con 23/30. Il responsabile tecnico della squadra Sebastiano Molinari, di San Severino Marche, ha conquistato la medaglia piu' bella tra i Senior con un quasi perfetto 29/30. Dietro di lui, ad una sola elica di distacco, l'altro italiano Franco Tassinari; 27/30 e' il punteggio che e' valso al ceco Vaclav Veverka il terzo posto.



Tra i Veterani, e' stato l'italiano Claudio Pirazzoli di Riolo Terme a essere incoronato nuovo Campione Europeo con 24/30. Secondo l'ungherese Geza Nagy Varga con 21/30. Sono stati i tre italiani Barilla', Molinari e Serra a giocarsi il podio della classifica Assoluta insieme all'ungherese Zoltan Ifj. Szakacs, che ha conquistato il titolo con 29/30 +5 +7. Secondo agli shoot-off Giancarlo Serra, (29/30 +5 +6) e terza Emanuela Barilla' (29/30 +5 +2).



Quarto posto per Molinari con 29/30 +4. Terminate le prove individuali, e' stata la volta del Match delle Nazioni, con l'Italia che si e' confermata la migliore nella categoria Ladies, Senior, seconda per gli Junior e terza per i Men. Emanuela Barilla', Paola Tattini e Silvia Camiciola si sono imposte per le Ladies sull'Ungheria, chiudendo con il punteggio di 25/30 contro 22/30.



Per i Senior, Aldo Camiciola, Claudio Sangiorgi, Andrea Martignoni salgono sul gradino piu' alto del podio con 26/30, staccando di un'elica la Francia del presidente Fitasc Palinkas (25/30) e di quattro eliche l'Ungheria (22/30). Peccato per Giantonio Ilacqua e Lorenzo Coletti, che sfiorano l'oro per un solo punto, perdendo contro l'Ungheria per 17/20 contro 18/20.



Terza dietro a Francia (40/45) e Ungheria (39/45) la formazione composta da Sebastiano Molinari, Stefano Montagna e Franco Tassinari, con il punteggio di 39/45, ma con un ultimo zero che e' valso la medaglia d'argento.



Sono contentissimo per i risultati ottenuti: non e' stato facile seguire la squadra a distanza, ero sempre con loro con i pensiero: sapere che hanno vinto cosi' tante medaglie mi riempie di orgoglio" ha detto a caldo il Commissario Tecnico Beppe Rodenghi, che non ha potuto prendere parte alla trasferta in Ungheria.



Entusiasmo alle stelle per Sebastiano Molinari, che ne ha fatto le veci quale responsabile tecnico della squadra: "Sono davvero felice, abbiamo dato davvero il massimo, in un Europeo che e' stato molto difficile per le circostanze esterne: queste medaglie ci ripagano di ogni fatica fatta". Appuntamento con l'elica e' a ottobre con il campionato del mondo che si disputera' a Ghedi (BS).