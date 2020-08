Us Open: avvio abbordabile per Berrettini, Sinner trova Khachanov

Us Open 2020

Sono dodici, dieci gli uomini, i tennisti italiani nel tabellone principale dello Us Open 2020, secondo Slam della stagione al via lunedì sul cemento di Flushing Meadows, a New York, e oggi hanno conosciuto i loro avversari al primo turno.



Il n.1 azzurro, e n.8 al mondo, Matteo Berrettini, affronterà il giapponese Go Soeda, n.117 Atp, contando di dare il primo passo di un percorso che l'anno scorso lo porto fino in semifinale.



Molto peggiore la sorte capitata a Jannik Sinner, che se la dovrà vedere con il russo Karen Khachanov, n.16 della classifica, mentre Lorenzo Sonego debutterà con il francese Adrian Mannarino, che ha battuto nei precedenti due incontri.



Il sorteggio ha delineato queste sfide per gli altri azzurri: Gianluca Mager-Miomir Kecmanovic (Serbia), Stefano Travaglia-Jordan Thompson (Australia), Andreas Seppi-FrancesTiafoe (Usa), Salvatore Caruso-James Duckworth (Australia),Marco Cecchinato-Lloyd Harris (Sudafrica), Paolo Lorenzi-Brandon Nakashima (Usa), Federico Gaio-Ricardas Berankis(Lituania).



Nel tabellone femminile, Camila Giorgi, n.71 del ranking mondiale, debutta contro la belga Alison Van Uytvanck, n.53 Wta, sempre sconfitta nelle tre sfide precedenti. Jasmine Paolini, alla prima presenza nel main draw a New York, troverà la francese Caroline Garcia