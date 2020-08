Redding vince Gara-2 in Spagna

Scotte Redding vince gara 2 del Round di Spagna del mondiale superbike. Per il britannico si tratta della seconda vittoria nel WorldSBK e del sesto podio di fila nella stagione che lo vede all’esordio. Alle sue spalle il compagno di squadra Chaz Davies. Si tratta della prima doppietta Ducati dal 2012.



Il turco Toprak Razgatlioglu è terzo, quarto e migliore degli italiani Michael Ruben Rinaldi, solo sesto Jonathan Rea alle spalle di Alex Lowes mentre Marco Melandri chiude nono.



Redding è il primo debuttante britannico nel WorldSBK a conquistare sei podi di fila mentre la doppietta Ducati mancava da Gara 1 di Assen 2012 dove Sylvain Guintoli vinse la prima gara della sua carriera, Davide Giugliano conquistò il suo primo podio e l’allora campione del mondo Carlos Checa arrivò terzo. Jonathan Rea non arrivava così indietro da Gara 1 del 2014 a Laguna Seca. In quell’occasione fu sesto.