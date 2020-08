Superbike, Aragon: Redding si aggiudica gara-1

Scott Redding

Ad Aragon, sede del Gran Premio di Aragon valido per il Mondiale Superbike, grande duello tra i due piloti al comando della classifica. Ad avere la meglio è Scott Redding (ARUBA.IT Racing - Ducati) che si riprende anche la vetta del Mondiale e al termine di una bellissima battaglia in gara-1. Redding scatta dalla terza casella e nelle prime fasi di gara conserva la posizione. Il poleman Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) non parte benissimo e deve rimontare prima di tornare in testa. Redding lo supera ma il campione del mondo riesce a restare con il pilota Ducati pur non riportandosi davanti anche per via della grande forza della Casa di Borgo Panigale sul dritto. Rea continua a mettere pressione a Redding provando il controsorpasso. Commette però un errore al 14° giro finendo largo e permette così a Redding di conservare la prima posizione.