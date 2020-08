Annullato il Giappone, debutta il Belgio con Ypres

Rally

Il Belgio entra a far parte della grande famiglia del Mondiale WRC grazie all’inserimento nel calendario 2020 del Renties Ypres Rally Belgium.



L'evento su asfalto si svolgerà dal 19 al 22 novembre in sostituzione del Rally del Giappone quale ottavo e ultimo round della stagione.



Il ritorno del Giappone nel Mondiale WRC dopo una pausa di 10 anni è stato annullato a causa delle politiche di restrizione all'ingresso alle frontiere imposte dal governo per la pandemia Covid-19. Il Belgio diventerà quindi la 34a nazione a ospitare un round del Mondiale WRC dall'inizio della serie avvenuto nel 1973.



Ypres ha fatto il suo debutto nel mondo dei rally nel 1965 ed è diventata una delle manifestazioni più impegnative d'Europa. Nell’albo d’oro della gara ci sono i nomi dell'attuale pilota Hyundai Motorsport. Thierry Neuville, che si è imposto nel 2018, nonché del suo compagno di squadra Craig Breen, vincitore lo scorso anno.



Il Renties Ypres Rally Belgium sarà articolato su un percorso di circa 300 km di prove speciali suddivise su tre giorni di gara. L'ultima tappa di domenica sarà incentrata sull'iconico circuito di Spa, con la Wolf Power Stage che si correrà sulla famosa sezione Eau Rouge/Raidillon del tracciato.



Un parco assistenza sarà allestito nel cuore dello storico Grote Markt di Ypres e sarà il fulcro del rally. Simon Larkin, direttore degli eventi del promotore del WRC, ha affermato che la manifestazione sarà un test unico per i concorrenti. “Per molti anni Ypres è stata una pietra miliare estremamente popolare del FIA European Rally Championship.



La sua elevazione al WRC rappresenta una delle sfide più impegnative dell'anno per i concorrenti e sarà un finale appropriato per la stagione. Il suo complicato mix di strette stradine asfaltate e grandi fossati che costeggiano le strade, insieme ad alcune fasi al buio e al potenziale di tempo molto variabile, assicurerà ai tifosi un elevato tasso adrenalinico”.



“Il Belgio ha una grande tradizione e passione per i rally, testimoniata dal numero di belgi in vari ruoli - piloti, meccanici, team principal, giornalisti - nel WRC – ha detto Yves Matton, membro della commissione rally della FIA - Il percorso mostrerà il DNA del rally attraversando il paese e collegando Ypres a Spa-Francorchamps, due luoghi iconici del motorsport belga. Siamo molto delusi che il Rally del Giappone non si svolgerà quest'anno a causa della pandemia, in particolare visto il duro lavoro svolto dalle autorità, dalla Federazione automobilistica e dal team organizzativo”.



Questo il calendario ufficiale delle gare del Mondiale Rally con la conferma della tappa italiana in Sardegna:



Estonia 4-6 settembre

Turchia 18-20 settembre

Germania 15-18 ottobre

Italia-Sardegna 29 ottobre - 1 novembre

Belgio 19-22 novembre.