Ecco il Giro Rosa

Esserci non era facile, come dimostrano le tante - anzi tantissime - gare cancellate e rinviate al prossimo anno. Il Giro Rosa invece c'è, e sarà l'unica vera corsa a tappe rimasta in calendario per il 2020.



Il percorso è stato ufficializzato mercoledì sera: nove tappe per un totale di 975,8 chilometri, con partenza segnata da una cronosquadre a Grosseto e gran finale a Motta Montercorvino dopo aver toccato Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.



«Da sempre lo sport in generale ed in particolare il ciclismo sono sinonimo di impegno, sofferenza e amore - ha commentato il patron Giuseppe Rivolta - e per questo non abbiamo voluto abbandonare il Giro Rosa, non abbiamo voluto arrenderci: lo faremo in piena sicurezza ma lo faremo».

Salvo nuove restrizioni legate all'emergenza Covid, ci sarà anche il pubblico: «Il ciclismo non può esistere senza pubblico - prosegue Rivolta - ma rivolgiamo agli appassionati un appello: rispettate il distanziamento sociale, indossate la mascherina e adottate tutte le misure previste dai protocolli sanitari. Seguendo questa via, siete i benvenuti. Il Giro Rosa è anche vostro».



| LE TAPPE



1ª tappa - Venerdì 11 settembre | Grosseto-Grosseto, cronosquadre, 16.8 km



2ª tappa - Sabato 12 settembre | Civitella Paganico-Arcidosso, 124,8 Km



3ª tappa - Domenica 13 settembre | Santa Fiora-Assisi, 142,2 Km



4ª tappa - Lunedì 14 settembre | Assisi-Tivoli, 170,3 Km



5ª tappa - Martedì 15 settembre | Terracina-Terracina, 110,3 Km



6ª tappa - Mercoledì 16 settembre | Torre del Greco-Nola, 97,5 Km



7ª tappa - Giovedì 17 settembre | Nola-Maddaloni, 112,5 Km



8ª tappa - Venerdì 18 settembre | Castelnuovo della Daunia-San Marco La Catola, 91,4 Km



9ª tappa - Sabato 19 settembre | Motta Montecorvino-Motta Montecorvino, 109,8 Km