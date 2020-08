Ciclismo, Lombardia, frattura del bacino per Evenepoel

Tremenda caduta per il giovane belga Remco Evenepoel durante il Giro de Lombardia.



Evenpoel e' caduto nel vuoto da un ponte, mentre la sua bicicletta e' rimasta a bordo strada nella discesa di Sormano.



Frattura del bacino e contusione al polmone destro. E' questo l'esito delle radiografie a cui è stato sottoposto il belga della Deceuninck-Quick Step.



Lo riferisce lo stesso team di Evenepoel in un comunicato, aggiungendo che il vincitore di quattro corse a tappe in questa stagione resterà ai margini per il prossimo periodo".





Evenepoel rimarrà all' ospedale di Como durante la notte sotto osservazione, prima di volare domenica in Belgio. Il belga è sempre rimasto cosciente dopo la caduta, per lui la stagione si può considerare finita



Evenepoel faceva parte di un gruppo di sette corridori in testa alla corsa, guidato da Vincenzo Nibali, ed era leggermente staccato al momento della caduta. Un volo di circa venti metri finito nel bosco sottostante.