Domani si assegna la maglia tricolore, Formolo favorito

Dopo aver assegnato gli 'scudetti' della crono, i campionati italiani 2020 di ciclismo vivranno domani, domenica, la giornata clou con la prova su strada riservata ai professionisti con partenza da Bassano del Grappa ed arrivo, dopo ben 253,7 chilometri, a Cittadella.



Un percorso più duro di quanto si pensi, visto che ci sarà il Rosina da scalare per ben dodici volte. Ma rischia di fare la selezione definitiva il caldo abbinato alla lunghezza di una prova che assomiglia ad una classica. Il tracciato toccherà via via le tappe fondamentali di Cittadella, Castelfranco Veneto e Asolo.



Proprio qui si assisterà alla salita dal Foresto Vecchio per poi scendere su Pagnano, imboccare la Marosticana e ritornare a Bassano del Grappa. Sulla Rosina, altro luogo simbolo del ciclismo veneto e non solo, ci saranno gli 11 giri che subito dopo porteranno i corridori a cimentarsi con il pavé del muro della Tisa, a Colceresa: un piccolo assaggio di Fiandre in territorio veneto.



Gran finale con l'ultimo passaggio sulla Rosina e il tempio ossario. Infine si scenderà lungo la statale 47, l'arrivo è previsto verso le 17.00 a Cittadella, la città murata che da 800 anni conserva intatta la sua bellezza. Favorito della vigilia è il campione in carica, il veronese Davide Formolo. Il talento della Uae Emirates si presenta al via per difendere la maglia 2019 dopo la seconda piazza alle Strade Bianche e, soprattutto, l'impresa nel 'tappone' del Giro del Delfinato.



Non sarà al suo fianco il compagno di team Fabio Aru, tricolore nel 2017, che ha preferito dare forfait in vista del Tour de France, pronto a scattare sabato 29 da Nizza. Potrebbero fare gioco di squadra Vincenzo Nibali, campione italiano nel 2014 e 2015, e Giulio Ciccone: i due della Trek-Segafredo sono alla ricerca di certezze dopo un post-Covid non esaltante.



Matteo Trentin ed Alessandro De Marchi, entrambi della CCC, potrebbero trovarsi decisamente a proprio agio in una gara dal sapore di classica, Giovanni Visconti (Vini-Zabù KTM) ha in mente di fare poker dopo le affermazioni del 2007, 2010 e 2011). Altri due ex tricolori come Giacomo Nizzolo (2016) ed Elia Viviani (2018), rispettivamente di Ntt e Cofidis, potrebbero dire la loro, anche se gli sprinter dovrebbero trovare serie difficoltà nell'imporre la propria legge.



Discorso che vale anche per Sonny Colbrelli ma non per due 'outsider' su cui il ciclismo italiano scommette a occhi chiusi: il campione del mondo under 23 Samuele Battistella (Ntt) e il non più giovanissimo Luca Wackermann (Vini-Zabù KTM), fresco del trionfo al Tour du Limousin. (ITALPRESS). mc/red 22-Ago-20 17:59