Evenepoel rientra in Belgio, condizioni stabili

Rientra in Belgio oggi Remco Evenepoel, il ciclista belga protagonista die poi ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como.Oggi lascerà l'ospedale per essere trasferito in aereo in Belgio.Lo stato clinico del paziente, riferisce l'ospedale, è stazionario.Già ieri si era saputo che non è in pericolo di vita e i parametri vitali sono buoni. Ha riportato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro.