A Fulgsang il Giro di Lombardia, brutta caduta per Evenepoel

Jakob Fulgsang vince il Giro di Lombardia, nella sua atipica veste estiva di ferragosto.



Il danese della Astana ha allungato sul neozelandese George Bennett poco prima dell'arrivo, riuscendo a tagliare il traguardo con un vantaggio di 30''.



Terzo Aleksandr Vlasov, ancora della Astana, a 50'' dal primo.



Corsa caratterizzata dalla terribile caduta del belga Ramko Evenepoel, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.



Incredibile episodio anche nel finale del Giro di Lombardia, quando una macchina è entrata sul percorso e ha investito il ciclista tedesco Maximilian Schachmann.



Per fortuna niente di grave per il portacolori della Bora-Hansgrohe, che si è rialzato ed è arrivato dolorante settimo da solo sul traguardo di Como. Il danese della Astana ha allungato sul neozelandese George Bennett poco prima dell'arrivo, riuscendo a tagliare il traguardo con un vantaggio di 30''.Terzo Aleksandr Vlasov, ancora della Astana, a 50'' dal primo.Incredibile episodio anche nel finale del Giro di Lombardia, quando una macchina è entrata sul percorso e ha investito il ciclista tedesco Maximilian Schachmann.Per fortuna niente di grave per il portacolori della Bora-Hansgrohe, che si è rialzato ed è arrivato dolorante settimo da solo sul traguardo di Como.

Il vincitore Jakob Fuglsang, dopo la linea del traguardo, ha dichiarato: "È stata una giornata calda ma siamo andati sempre a tutta. Mi sentivo bene ma sapevo che anche George Bennett, era in forma, soprattutto dopo la sua vittoria al GranPiemonte mercoledì. Per fortuna c'era Vlasov che mi ha aiutato tantissimo: ha corso da campione. Dopo il Civiglio credevo di arrivare in volata con George (Bennett, ndr), poi sul San Fermo ci ho provato e quando ho visto che ero solo ho continuato a spingere a tutta fino traguardo: che bella vittoria!".