Arriva Pedro, firmato un triennale con la Roma

Il neoacquisto della Roma Pedro

La Roma ha ufficializzato l'ingaggio di Pedro Rodriguez Ledesma, meglio noto come Pedro.



Il 33enne attaccante spagnolo arriva a titolo gratuito dopo aver giocato al Chelsea nelle ultime cinque stagioni e ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto fino al 30 giugno 2023.



"Sono felice di essere qui a Roma - ha dichiarato Pedro nella sua prima intervista in giallorosso - Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l'accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici".



Entrato nella Masia all'eta' di 17 anni, nel corso della sua carriera con Barcellona e Chelsea, ha collezionato ben 23 trofei ai quali si aggiungono un Mondiale e un Europeo conquistato con la nazionale spagnola. "E' per noi un privilegio poter accogliere nella famiglia giallorossa un calciatore dello spessore di Pedro - ha dichiarato il Ceo Guido Fienga - L'augurio che rivolgiamo a lui e a noi stessi e' che possa ampliare con l'AS Roma il suo straordinario curriculum di successi".



Sfumato David Silva, la Lazio "molla" anche la pista James Rodriguez.



Secondo l'emittente colombiana "Antena 2", i biancocelesti avrebbero deciso di non inseguire il 29enne trequartista del Real Madrid a causa dei numerosi problemi fisici che hanno contraddistinto le sue ultime stagioni.



A questo punto per James, che i blancos valutano 25 milioni di euro, potrebbe prospettarsi un futuro in Premier League a patto pero' che decida di abbassarsi l'attuale ingaggio da 6 milioni netti a stagione.