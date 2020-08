Bartomeu: "Messi vuole chiudere la carriera a Barcellona"

Messi e Bartomeu

"Messi vuole chiudere la carriera al Barcellona, lo ha detto tante volte. Ho parlato con Koeman e mi ha detto che Leo e' uno dei pilastri del suo progetto".



Oltre a confermare che solo l'annuncio ufficiale divide il Barça dall'attuale commissario tecnico dell'Olanda, con queste parole il presidente del Barcellona prova a scacciare via l'incubo di perdere Messi.



"Ha un contratto con noi fino al 2021, parlo regolarmente con lui e con il padre e sanno che c'e' un progetto con un nuovo allenatore che punta su di lui - ha aggiunto Bartomeu - Leo continua a essere il miglior giocatore del mondo, il numero 1 e ogni nostro progetto parte dalla consapevolezza di avere in squadra il piu' grande della storia".



"Ho parlato con il padre, Messi e' frustrato come tutti noi, e' stato doloroso uscire cosi' dalla Champions ma mi sono messo subito al lavoro per reagire e ripartire nel modo giusto. Il nuovo allenatore, quando tutto sara' ufficiale, come prima cosa parlera' con i capitani".



Bartomeu aggiunge e sottolinea che "oltre a Messi ci sono tanti altri giocatori che consideriamo incedibili come Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembe'le', Griezmann".



Si parla anche di possibili nuovi arrivi e i nomi piu' gettonati restano due: Lautaro Martinez e Neymar. "Per il primo abbiamo parlato con l'Inter prima che riprendesse il campionato dopo lo stop per il coronavirus, ma poi abbiamo interrotto le trattative per concentrarci sulle partite. Loro devono giocare la finale di Europa League, noi aspettiamo che arrivi il nuovo allenatore e i nuovi dirigenti per pianificare il futuro".



"Per quanto riguarda Neymar - dice Bartomeu -, prendere un giocatore quando il club che ne detiene il cartellino non vuole cederlo e' impossibile, e' normale che il Psg, in un momento come questo della pandemia, non voglia venderlo. Le grandi societa' non vogliono cedere i grandi giocatori".



Bartomeu parla anche di Arthur, gia' ceduto alla Juventus nell'ambito dell'operazione Pjanic. "Non mi piace parlare di lui, ma ribadisco che ha sbagliato a non tornare dalle sue vacanze ed e' per questo che c'e' un procedimento aperto e che deve risolvere la questione della sua liquidazione con il club".



Infine ancora su Messi. "Questa non e' la fine di un ciclo, perche' il ciclo nuovo partira' senza Messi e Messi resta qui, stiamo vivendo l'era Messi che ha diversi cicli e adesso ne sta per cominciare un altro".