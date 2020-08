Lichtsteiner si ritira, 7 scudetti con la Juventus

Stephan Lichtsteiner annuncia il ritiro

L'ex capitano della nazionale svizzera Stephan Lichtsteiner, 36 anni, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica.



Con 108 presenze, il difensore - ex di Lilla, Lazio, Juventus e Arsenal - ha partecipato ai Mondiali 2010, 2014 e 2018 e agli Euro 2008 e 2016.



Gli inizi prima al Lucerna, poi al Grasshoppers di Zurigo.

Avrebbe voluto concludere la carriera alla fine di Euro 2020, torneo rinviato di un anno a causa della pandemia di coronavirus.

"Il mio desiderio sarebbe stato di ritirarmi dopo Euro-2020. Tuttavia, dopo la decisione della UEFA di posticiparlo al 2021, mi è diventato chiaro che era il momento giusto e che io non volevo giocare un altro anno", ha spiegato in un comunicato della Federcalcio svizzera.



Con la maglia della Juventus (2011-2018) ha vinto sette scudetti e quattro Coppe Italia.

È stato finalista in Champions League nel 2015 e nel 2017.

Dopo un anno all'Arsenal, Lichtsteiner si era unito per un'ultima stagione all'Augusta, club tedesco che aveva lasciato poche settimane fa.