Hamilton guida le ultime libere, Ferrari mai così male

Lewis Hamilton (Gp del Belgio - Libere 3)

La Mercedes di Lewis Hamilton è stata la più veloce nelle terze prove libere del Gp del Belgio di F1.



Il campione del mondo ha chiuso con il tempo di 1.43.255 precedendo la Renault di Esteban Ocon che ha chiuso in 1.43.485, e la McLaren di Lando Norris terza in 1.43.641. Lontanissime le Ferrari con Charles Leclerc 17° a +1.892 e Sebastian Vettel, 20° a +2.165. E' il peggior risultato di sempre della Ferrari nelle FP3 (da quando esiste questa struttura per le prove libere).



La top ten invece vede al quarto posto la Red Bull di Alexander Albon, seguito dall'altra Mercedes di Valterri Bottas, poi l'altra Red Bull di Max Verstappen, seguito dalla Renault di Daniel Ricciardo, la Racing Point di Lace Stroll, per chiudere con la Renault di Carlos Sainz e l'altra Racing Point di Sergio Perez.