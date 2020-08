Petrucci avverte: "Senza pubblico nessun futuro per il basket"

Gianni Petrucci a 360°

"La Fip, la sua commissione scientifica e la Lega hanno fatto le loro richieste, perche' alcune regioni sono disponibili a far disputare le partite con un numero di spettatori limitato, in proporzione alla capienza degli impianti. Ma oggi voglio fare una domanda: se il Comitato Tecnico Scientifico risponde attraverso gli organismi deputati sempre con un semplice no, perche' non da' mai una motivazione?". A chiederselo, in un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', e' il presidente della Fip Giovanni Petrucci, a pochi giorni dall'inizio della Supercoppa e a poco piu' di un mese dal via del campionato. "Se la pallacanestro non potra' riprendere con un numero minimo di spettatori, la sanificazione e tutte le certificazioni del caso, non avra' ne' presente ne' futuro - spiega allarmato il numero uno della Federbasket - Non potra' andare avanti. Gli sforzi che gli imprenditori nel nostro sport stanno facendo sono sovrumani in proporzione a quello che ritorna loro dal punto di vista economico. Il basket non e' come il calcio che puo' vivere di ingenti diritti Tv".



"Possibile che allo sport non si spieghi mai il 'perche' no'? Noi chiediamo una percentuale di spettatori rispetto alla capienza degli impianti, con le dovute garanzie dal punto di vista sanitario. Cosa ci hanno risposto? Ancora non ci hanno risposto, ancora non sappiamo nulla - svela l'ex presidente del Coni - Qualcuno dice che la Federazione e la Lega si devono svegliare: ecco, deve farlo chi lo dice, non noi che siamo sufficientemente svegli. Io non posso che ringraziare Giuseppe Pierro (Capo Ufficio Sport del Ministero per le politiche Giovanili e per lo Sport, ndr): e' sempre disponibile e ci sta seguendo. Pero' e' chiaro che anche lui deve rispondere agli organismi deputati". Nel caso venisse dato l'ok per un ingresso contingentato, bisognerebbe stabilire a chi spettano i controlli sul rispetto delle distanze e sul numero di tifosi concesso: "Noi siamo disponibili a fare tutto quello che ci diranno. Ma ci devono dare una risposta, una risposta precisa. Che altro deve fare lo sport?".



In assenza di senso di responsabilita' da parte di molte persone riguardo le misure di prevenzione, i contagi da Coronavirus negli ultimi giorni sono aumentati: "Noi non possiamo invocare certo l'esercito. Possiamo mettere a disposizione e forze che abbiamo. Lo sport e' un diritto del cittadino, e questo diritto deve essere esercitato e tutelato". Difficile dunque ipotizzare scenari per la ripresa del basket: "Prevedo che ci risponderanno. E mi auguro che ci diano una adeguata motivazione sul fatto che alcuni settori possono riaprire. Per esempio: leggo che il Napoli calcio e' in ritiro a Castel di Sangro, e saranno ammessi spettatori in proporzione alla grandezza dell'impianto. Lo stesso nel ritiro della Lazio. E allora, perche' il basket no?". Facile invece prevedere cosa accadra' alle societa' di basket se si dovesse giocare a porte chiuse, e dunque senza incassi: "Poco alla volta gli imprenditori se ne andranno. Ecco perche' il mondo dello sport, il Coni, il presidente Malago' sono preoccupati. Noi - conclude Petrucci - stiamo attraversando il periodo piu' difficile del Paese e dobbiamo pensare anche a tanti altre cose (la riforma dello sport, ndr). In tutto questo non puo' non esserci la centralita' del Coni".