Atletica, niente Assoluti per Davide Re

Niente Assoluti di Padova nel weekend per Davide Re (Fiamme Gialle). Il primatista italiano dei 400 metri si è sottoposto stamattina a risonanza magnetica ed ecografia all’Istituto di Medicina e Scienza dello sport del Coni, all’Acqua Acetosa (Roma).



Gli esami sono stati eseguiti dal dottor Giuseppe Rossi, sotto la supervisione del responsabile medico federale, professor Andrea Billi, per valutare l’entità dell’infortunio subito domenica scorsa da Re in Diamond League, a Stoccolma: “Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia inserzionale del tendine d’Achille destro riacutizzatasi durante la gara - spiega Billi -. L’atleta verrà inviato a consulenza dal professor Francesco Lijoi per la definizione della terapia idonea e dei tempi di recupero”.