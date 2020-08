Addio a Sergio Zavoli

Sergio Zavoli

È morto ieri sera a Roma, a 96 anni, il giornalista e scrittore Sergio Zavoli.



Zavoli, che era nato a Ravenna il 21 settembre del 1923, era stato anche presidente della Rai dal 1947 e ne è stato presidente dal 1980 al 1986, nonché senatore dei Ds, dell'Ulivo e poi del Pd, tra il 2001 e il 2013.



Per la Rai aveva realizzato programmi rimasti nella storia del giornalismo televisivo.



Aveva creato nella tv il «Processo alla tappa», il mitico programma che andava in onda ogni giorno, durante il Giro d’Italia, dopo l’arrivo dei corridori.



Si è occupato a lungo anche di cronaca, famoso il suo programma d’inchiesta «La notte della Repubblica», andata in onda su Raidue e che approfondiva i temi legati agli «anni di piombo».



Nel 2001 fu eletto nel Senato della Repubblica con i Democratici di Sinistra. Fu rieletto anche nel 2006, 2008 e 2013 con il Partito democratico. nel 2009, durante l’ultimo governo Berlusconi, fu eletto presidente della Commissione di vigilanza Rai.



Nel 2013 aveva festeggiato i 90 anni in viale Mazzini, sede e simbolo della Rai, alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Scrittore prolifico, ha pubblicato decine di saggi sulla storia d’Italia, che avevano ricevuto molti riconoscimenti letterari. Leone e Cossiga l’avevano nominato il primo commendatore e il secondo cavaliere della Repubblica.