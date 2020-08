Western&Southern Open: forfait Osaka, titolo a Victoria Azarenka

Naomi Osaka si ritira per infortunio prima della finale del Western&Southern Open consegnando il titolo alla bielorussa Victoria Azarenka, numero 59 del ranking Wta.



Lo comunicano gli organizzatori del torneo sui propri profili ufficiali. ''Mi dispiace di dovermi ritirare oggi per un infortunio -spiega la giapponese, numero 10 del mondo e quarta testa di serie-, mi sono fatta male al tendine del ginocchio sinistro nel tie-break del secondo set di ieri e non ho recuperato come speravo. Questa è stata una settimana emozionante e voglio ringraziare tutti per il sostegno ricevuto''.