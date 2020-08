L'inglese Taylor arbitrerà Inter-Getafe in Europa League

MILANO (ITALPRESS) - L'inglese Anthony Taylor arbitrerà Inter-Getafe, la gara secca degli ottavi di finale di Europa League in programma mercoledì sera a Gelsenkirchen. Taylor ha già arbitrato i nerazzurri in questa stagione e il ricordo è positivo, in occasione della gara dei gironi di Champions League vinta 2-0 contro il Borussia Dortmund a San Siro del 23 ottobre scorso. L'altro precedente risale sempre al 23 ottobre, ma del 2014, nello 0-0 sempre a San Siro contro il Saint Etienne, durante la fase a gironi di Europa League. In generale, il bilancio delle italiane con Taylor direttore di gara è buono: su 8 gare giocate, 4 vittorie, 3 sconfitte e un pari (Inter-Saint Etienne 0-0, EL '14-15; Juventus-Dinamo Zagabria 2-0, CL '16-17; Lione-Roma 4-2, EL '16-17; Lipsia-Napoli 0-2, EL '17-18; Viktoria Plzen-Roma 2-1, CL '18-19; Siviglia-Lazio 2-0, EL '18-19; Inter-Borussia Dortmund 2-0, CL '19-20; Juventus-Atletico Madrid 1-0, CL '19-20). (ITALPRESS). tre/glb/red 03-Ago-20 19:05