Immobile: "Alla Lazio sto bene"

Ciro Immobile

Quando ti trovi così bene con la città, con i tifosi, col mister e con i compagni è difficile prendere altre strade.



Sono finiti quattro anni di lavoro e ora probabilmente col rinnovo ne iniziano altri quattro con dentro la Champions e nuove motivazioni: questo da la carica giusta per ripartire, anche perchè la Lazio non fa la Champions da tanti anni e vogliamo fare bella figura".



Queste le parole del capocannoniere dell'ultima Serie A Ciro Immobile, premiato a Torre Annunziata per la conquista della Scarpa d'Oro.

"Una soddisfazione incredibile - ha ammesso l'attaccante campano - C'e' dietro tutto un lavoro personale, di squadra e dello staff. Se andiamo a leggere i nomi dei calciatori che hanno vinto questo premio negli anni viene la pelle d'oca. E poi sto facendo passi avanti nella classifica marcatori della Lazio: ho superato Chinaglia, che per questo club è stato come un Dio, so che Piola e Signori stanno davanti e lavorerò per segnare ancora".