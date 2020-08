Tamberi, Iapichino, Tortu e co., a Padova per gli Assoluti n.110

Tamberi

Riflettori sui 100 metri maschili e sul big match tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs sul rettilineo degli Assoluti di Padova, al via da venerdì 28 a domenica 30 agosto.



Ma non è l’unica attrazione della velocità nel prossimo weekend tricolore, che propone anche un Desalu in ballottaggio tra 100 e 200 (ne farà soltanto una, la decisione probabilmente domani), un Luca Lai che raddoppia, e al femminile schiera le 'veterane' Anna Bongiorni, Irene Siragusa e Gloria Hooper e le rampanti Vittoria Fontana e Dalia Kaddari.



Spettacolo assicurato in un settore complessivamente in ascesa. Due volte in un’ora, sabato pomeriggio: alle 17.15 il turno che sceglie gli otto finalisti, alle 18.15 lo sprint che decreta il campione d’Italia dei 100 metri.



Il primatista italiano e settimo al mondo Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e il capolista stagionale nonché tricolore in carica Marcell Jacobs (Fiamme Oro) si contendono la palma di uomo più veloce, sulla pista che ha ospitato il 10.03 di Jacobs nella scorsa stagione, terza prestazione italiana di ogni epoca dietro al 9.99 di Tortu e al 10.01 di Pietro Mennea rimasto record italiano per quasi quarant’anni.



Quest’anno, quando i destini dei due jet azzurri si sono incrociati, ha sempre vinto il 21enne brianzolo: a Savona in 10.12 e due volte a La Chaux-de-Fonds il giorno di Ferragosto, prima con 10.16 e poi con 10.18. Ma è del 25enne bresciano la migliore prestazione del post-lockdown (anzi, ancora meglio, i primi due crono) per effetto del 10.10 di Trieste e del 10.11 di Turku.



E se per entrambi, in ogni caso, i riscontri cronometrici fin qui archiviati non soddisfano le lecite aspettative personali, Padova è l’occasione per alzare la musica a palla. Se Tortu-Jacobs è l’élite dello sprint azzurro, il resto del cast non starà a guardare. Si misura con i big Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia), una delle principali conferme della stagione con il 10.22 in Svizzera, e potrebbe correre sui 100 anche Fausto Desalu (Fiamme Gialle) che nella distanza più veloce si è fatto avanti con 10.29: nel suo caso, se i numeri degli iscritti saranno confermati, visto il regolamento che esonera dal primo turno i migliori tre delle graduatorie 2019-2020 (Jacobs, Tortu, Lai), dovrà cominciare dalle batterie.



Out Davide Manenti (Aeronautica), in ripresa dal problema a un polpaccio, non ci sarà neanche l’altro frazionista azzurro primatista italiano con la 4x100 a Doha, Federico Cattaneo (Aeronautica), frenato da un infortunio muscolare alla coscia sinistra che gli ha fatto perdere più di un mese d’allenamento. Non vanno sottovalutati i progressi di Andrea Federici (Biotekna Marcon, 10.35) e nemmeno il vicecampione italiano di due anni fa Roberto Rigali (Bergamo Stars, 10.36).



Nei 400 metri con l’assenza di Davide Re (Fiamme Gialle) diventa Edoardo Scotti (Carabinieri) il primo indiziato per il successo. Il campione europeo under 20 e campione del mondo di categoria con la staffetta 4x400 si affaccia al Colbachini con consapevolezze nuove, incassate mercoledì scorso nel primo meeting internazionale della carriera, a Bydgoszcz: quasi quattro decimi di primato personale e un’eleganza in pista che può portarlo lontano.



Non è l’unico azzurro della “cantera” che si è migliorato in queste settimane: l’altro padrone d’Europa tra gli under 20 (nel 2017) Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) ha preso a pugni i propri limiti nelle prime tre gare estive (45.87 a Tivoli, 45.84 a Savona, 45.65 a La Chaux-de-Fonds) dopo un paio di stagioni senza acuti. Scotti e Aceti, reduci da un periodo di allenamento comune a Predazzo (Trento), si sono incontrati in pista già nei 150 e nei 300 a Brusaporto (Bergamo) nella simbolica gara della ripartenza il 20 giugno (1-1 lo score) e poi a Savona, con il brianzolo d’origine russa che è arrivato davanti, nei 400, sulla scia di Re.



È di diritto uno dei testa a testa più interessanti dell’intera rassegna. Fuori Matteo Galvan (Fiamme Gialle), non ancora nella forma ideale, non mancheranno altri protagonisti del gruppo azzurro della 4x400 tra cui Michele Tricca (Fiamme Gialle) e Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) e occhio anche a Mattia Casarico (Cus Pro Patria Milano) e alla voglia di riscatto di Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa). Non sarà della partita, invece, Giuseppe Leonardi (Carabinieri).



Nei 100 ostacoli sarebbe il terzo titolo di fila per Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) dopo Pescara e Bressanone. La vittoria in Diamond League a Stoccolma è una 'chicca' che arricchisce la stagione della 25enne ligure, sempre in attesa della giornata perfetta che possa portarla al record italiano di Veronica Borsi (12.76 nel 2013). A Turku le sono mancati soltanto tre centesimi (12.79, a un centesimo dal personale di 12.78 del 2019) e da luglio in poi è sempre scesa sotto i 13 secondi nelle proprie sette gare.



La concorrenza interna l’ha trovata in Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) che giustamente non si accontenta della migliore prestazione italiana under 23 realizzata nella sua Trieste (13.06) ma vuole imitare Bogliolo e infrangere il muro dei 13 secondi. O almeno, farlo con il vento entro la norma, perché a Savona ha vissuto l’ebbrezza del 12.89 ma con Eolo oltre il consentito (+2.5).



Proprio in quella occasione è arrivata a un soffio dall’azzurra più forte e un nuovo duello ravvicinato renderebbe la competizione ancora più vivace. Nonostante il lockdown, è stata una ripartenza di crescita per molte, a cominciare dalla tricolore indoor dei 60hs Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano) con 13.23, un centesimo meglio della ritrovata Giada Carmassi (Brugnera Friulintagli) che 13.24 l’ha sottoscritto tre volte (di cui una ventosa), ma anche Giulia Latini (Carabinieri, 13.38), Desola Oki (Fiamme Oro, 13.44) e Costanza Donato (Gs Valsugana Trentino, 13.49).