Aci Rally Italia Talent, in Veneto la semifinale

Sono 140 gli aspiranti piloti e 70 gli aspiranti navigatori, provenienti da tutte le Regioni, ammessi alla Semifinale della 7^ edizione di Aci Rally Italia Talent che sull’Adria International Raceway, in provincia di Rovigo.



I ragazzi si sfideranno a bordo delle Suzuki Swift Sport Hybrid, gommate Toyo. La Swift Sport Hybrid monta un inedito motore turbobenzina 1.4 BoosterJet K14D da 129 CV abbinato al dispositivo ISG, che fa da alternatore, motorino d'avviamento e motore elettrico da 13,6 CV, che assicurano straordinari rapporti peso/potenza e peso/coppia e un'agilità impareggiabile.



In palio per i migliori l'accesso alla finale in calendario dal 14 al 16 settembre. Il premio finale resta l'opportunità di correre come piloti e navigatori ufficiali in gare valide per i Campionati o i Trofei titolati Aci Sport sempre con vetture Suzuki.



Per la prima volta, parteciperanno alla semifinale, grazie all'iniziativa Rally Italia Talent Ability, anche 20 ragazzi disabili scelti tra gli oltre 100 che hanno partecipato alle Selezioni regionali per permettere loro di affrontare le prove di destrezza e di sfidare gli altri concorrenti ad armi pari grazie a una Suzuki Swift con un allestimento, studiato con la collaborazione con l'azienda Handytech di Moncalvo d'Asti, che prevede comandi speciali.



Quella di quest’anno è stata l’edizione record di Aci Rally Italia Talent con oltre 10.500 iscritti che hanno partecipato alle varie selezioni regionali.



La Semifinale avrà come protagonista la nuova Swift Sport Hybrid gommata Toyo, che è ora l'Auto Ufficiale di Aci Rally Italia Talent in sostituzione della versione benzina utilizzata per l'edizione 2019 e le prime 6 Selezioni regionali dell'edizione 2020, perché è il mezzo ideale per far emergere il talento degli aspiranti piloti e perché è un perfetto esempio di come l'autentica sportività possa associarsi al rispetto dell'ambiente.