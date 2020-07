Tortu riparte piano

Tortu, primatista italiano della distanza con 9"99 (giugno 2018), qualche ora prima in batteria sulla pista di Rieti aveva corso in 10"28. In finale lo sprinter brianzolo è stato preceduto dal ghanese Sean Safo-Antwi che ha vinto in 10"29.

"Non è andata come volevo, non tutti i tiri vanno a canestro. Non mi è mai capitato di non saper dare una descrizione dettagliata della gara. L'importante è lasciarsi alle spalle questa giornata. E' normale il dispiacere, ma fa parte di questo lavoro e non si può sempre vincere". Così Filippo Tortu a fine gara.

Domani Tortu partirà per la Sardegna dove si allenerà una decina di giorni a Olbia prima di tornare alle gara il 16 a Savona.