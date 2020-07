Tennis, WTA Palermo: al via anche Simona Halep e Camila Giorgi

Simona Halep

La campionessa di Wimbledon in carica Simona Halep, tennista numero 2 del Mondo, parteciperà al 31° 'Palermo Ladies Open'. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo in programma nel capoluogo siciliano dall'1 al 9 agosto, che di fatto segnerà la ripartenza del circuito Wta dopo il lockdown a causa della pandemia di coronavirus. "Sono felice di tornare a Palermo dopo 10 anni, spero di trascorrere una settimana fantastica in Sicilia", le parole della Halep affidate ad un videomessaggio.



"La partecipazione della Halep è una notizia eccezionale, da decenni Palermo non ospitava una giocatrice che è stata n.1 al mondo. La nostra città è molto sensibile al tennis mondiale, la sua presenza è di grandissimo interesse da parte di tutti", ha detto il responsabile del torneo Oliviero Palma. "Abbiamo offerto una wild card a Camila Giorgi che ha già accettato, sarà la miglior tennista italiana in tabellone. La seconda la decideremo con la Federtennis", ha aggiunto.