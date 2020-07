Paratici: "Sarri resta l'anno prossimo? Senz'altro"

Fabio Paratici, ds Juventus

"Sarri sarà l'allenatore della Juventus per la prossima stagione? Senz'altro". Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici prima del fischio d'inizio del match di campionato con la Lazio.



"Sono qui da 10 anni, per 9 siamo praticamente sempre o quasi stati primi in classifica, ho vissuto 5 anni di Allegri dove abbiamo vinto in Italia 9 titoli su 10, più qualche Supercoppa persa e qualcuna vinta. Ogni volta che c’è stato un pareggio, addirittura anche dopo le vittorie, c’è stata qualche riunione interna - ha aggiunto Paratici a proposito del vertice dei giorni scorsi con Andrea Agnelli - Ormai siamo anche abituati, ci ridiamo un po’ sopra all’interno, abbiamo fatto allo stesso modo con Sarri in questa settimana.



Restano anche Dybala e Ronaldo? Cristiano è super convinto di rimanere, sta molto bene da noi. Dybala: stiamo parlando frequentemente con suo entourage, stiamo cercando di trovare la miglior soluzione possibile per arrivare a un rinnovo. Deve continuare a stare con noi, è un giocatore importantissimo e potrà dare ancora tantissimo alla Juve nei prossimi anni".



Sul rapporto tra CR7 e Sarri, il dirigente della Juventus ha evidenziato che "Cristiano è una persona molto sensibile, educata, che non fa pesare anche il suo status di miglior calciatore del mondo. C’è un dialogo normalissimo sia con noi dirigenti che con i calciatori e con l’allenatore. Come tutti i calciatori hanno con l’allenatore - ha concluso Paratici.