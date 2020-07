Hamilton domina anche le ultime libere, Leclerc 5°

A HAmilton le ultime libere del Gp d'Austria

Anche la terza sessione di libere del Gran Premio d'Austria si chiude con Lewis Hamilton in vetta alla classifica tempi.



Il sei volte campione del mondo piazza la sua Mercedes al comando confermando l'ottimo stato di forma mostrato nella giornata di venerdì.



Giro veloce in 1'04"130 con 147 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre è terzo Max Verstappen a 283 millesimi.



Per la Ferrari c'è il quinto tempo di Charles Leclerc (+0"573) e il settimo di Sebastian Vettel (+0"721): entrambi sorprendentemente alle spalle della Racing Point di Sergio Perez (quarto a +0"475).



Appuntamento alle ore 15:00 con la prima qualifica della stagione per svelare i reali valori delle vetture.