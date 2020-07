La motogp 'spagnola' riparte da Jerez, caccia a Marquez

Marc Marquez

Nei piani di mamma Dorna doveva essere il motomondiale più ricco di sempre: 20 gran premi, un entusiasmante giro del mondo con partenza in Qatar l'8 marzo e arrivo a Valencia il 15 novembre. Ma l'uomo propone, il Covid dispone. Falcidiato dalla pandemia, il calendario MotoGP si è via via assottigliato (ultima vittima accertata il GP delle Americhe, Texas), fino alle attuali 13 gare, più quelle in Argentina, Thailandia e Malesia, al momento senza una data certa.



Il via sarà domenica 19 luglio, a Jerez, e la Spagna -grazie ai molti circuiti omologati ed ai super poteri del patron Carmelo Ezpeleta - la fa da padrona con sette eventi. Due legare nella Penisola: 13 e 20 settembre a Misano (San Marino).Una cavalcata compressa nel tempo e nello spazio, per motivi logistici e sanitari. Nella lotta per il titolo MotoGp l'uomo e la moto da battere restano Marc Marquez e la Honda HRC. E' il pronostico più facile, visto come il binomio - che a febbraio ha rinnovato il legame fino al 2024 - ha dominato le ultime quattro stagioni.



C'è però un nugolo di ragazzini che non vede l'ora di detronizzare lo spagnolo. A cominciare da Fabio Quartararo. Il nizzardo, alla seconda stagione in MotoGp, vuole dimostrare di meritare la promozione, nel 2021, dalla Yamaha del team Petronas a quella ufficiale, dove prenderà il posto che per il 2020 è ancora di Valentino Rossi. Percorso inverso farà il Dottore. A Jerez dovrebbe annunciare la firma per due stagioni. Significa che resterà in sella fino alla veneranda età di 43 anni. Tra i favoriti va inserito anche il suo attuale compagno di team, Maverick Vinales. Al sesto anno nella massima categoria, è per lui il momento di dimostrare che al talento sa abbinare costanza di risultati, chiavi delle vittorie che restano negli annali.



Andrea Dovizioso (unico big ancora senza rinnovo) e Ducati meritano una citazione per blasone, ma il forlivese a fine giugno si è complicato la vita fratturandosi una clavicola su un campo da motocross. Operato, è atteso al via della prima gara. Bisognerà vedere in che condizioni.



Per gli altri italiani è arduo prevedere un ruolo da protagonisti. Danilo Petrucci correrà con la Ducati un po' come Vettel alla Ferrari, da separato in casa, avendo già firmato per KTM. Franco Morbidelli viene da una buona prima stagione con la Yamaha M1, ma difficilmente lotterà per il podio. Idem Francesco Bagnaia, al secondo anno sulla non facile Ducati. Tutto da decifrare ilfuturo di Andrea Iannone. L'Aprilia lo aspetta, ma intanto la RS-GP dell'abruzzese, alle prese con una squalifica per doping ed un ricorso al Tas, a Jerez sarà affidata a Bradley Smith,collaudatore della casa di Noale.



Detto che il coronavirus ha tarpato le ali alle wild card (impedendo l'atteso ritorno in gara con la Yamaha di Jorge Lorenzo, sempre più pentito del ritiro) ed alle ombrelline (sulla griglia sarà un assai meno avvenente meccanico a fare ombra al pilota), va ricordato che gli ultimi riscontri cronometrici disponibili risalgono ai test IRTA di Losail. Con le moto più vicine alla configurazione da gara c'erano 18 piloti racchiusi in meno di un secondo, dall'1'53"858 di Vinales (Yamaha) all'1'54"830 di Cal Crutchlow (Honda LCR). Era il 24 febbraio. Poi sarebbe arrivata la pandemia a congelare le due ruote. Il sole di Spagna ora è pronto a farle sbocciare.