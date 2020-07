Ferrari, Binotto: "E' vero, nessuna offerta a Vettel"

Vettel e il team principal Ferrari Binotto

"Quello che dice Seb lo dice onestamente e in modo trasparente. Lui era la nostra prima scelta e la volontà era quella di continuare con lui, ma è vero che non c'è mai stata un'offerta". Così il team principal della ferrari, Mattia Binotto, sul mancato rinnovo a Sebastian Vettel, di cui ieri aveva parlato per la prima volta il tedesco.



"Abbiamo sempre detto, sia a Seb privatamente, che in pubblico, che sarebbe stato la nostra prima scelta - ha detto Binotto -. E' normale che durante l'inverno tanti piloti si siano proposti per guidare la Ferrari, abbiamo avuto contatti, ma Vettel rimaneva la nostra priorità. Quello che è successo dopo, con la pandemia Covid-19, ha cambiato il mondo, non solo la F1".



"Il budget cup è stato cambiato, con notevoli restrizioni e il regolamento nuovo è stato posticipato, cosa molto importante per noi nella visione delle cose - ha aggiunto -. Le vetture sono state congelate per 2020 e 2021 e così l'intera situazione è cambiata. E' chiaro che lo scenario è cambiato".