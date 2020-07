Notte di festa per il Crotone

Crotone neo promosso in Serie A

Una festa "a tappe", strana come tutto strano è stato il campionato di quest'anno. Ma forse per questo ancora più indimenticabile. Per il Crotone, e per i suoi tifosi, i primissimi festeggiamenti (appena frenati da un pizzico di scaramanzia) arrivano alla conquista dei tre punti col Livorno: il più è fatto.



In piazza Pitagora, teatro di tutte le feste promozione rossoblù, iniziano ad arrivare auto e persone, bandiere e magliette, ma occhi e orecchie sono tutti rivolti a Cremona, dove gioca lo Spezia: al Crotone per festeggiare matematicamente basta che le due squadre pareggino. Intanto in Toscana la squadra raggiunge l'aeroporto di Pisa, dov'è pronto un charter. Impensabile, però, partire senza conoscere il risultato di Cremonese-Spezia.



Così l'attesa è in un aeroporto quasi deserto, gli occhi incollati a telefonini e tablet. Le dirette social di Maxi Lopez, Zanellato ed altri tesserati riprendono qualche coro, il sospiro di sollievo alla parata di Ravaglia nel finale, e poi l'esplosione della festa al fischio finale, che mette il suggello definitivo ad un'annata strepitosa. Nello stesso momento la festa esplode a mille chilometri di distanza: e stavolta sono in migliaia a scendere in strada, dividendosi tra la piazza e un lungo corteo che copre i pochi chilometri che conducono all'aeroporto.



È qui che gli ultrà della Curva Manzulli aspettano la squadra. E il primo ad uscire è capitan Cordaz, letteralmente ebbro di felicità; dietro di lui i compagni, mister Giovanni Stroppa e infine il presidente Gianni Vrenna, raggiante. Il pullman che li porta in città viene seguito da qualche centinaia di auto, ma è l'arrivo in piazza Pitagora a rappresentare l'apoteosi della festa: la squadra è tutta sul tetto del pullman, a lanciare i cori e ad annaffiare i tifosi con lo spumante. Il trascinatore è, manco a dirlo, ancora Alex Cordaz, mentre il pullman procede a stento, travolto dall'entusiasmo di una intera città che è tornata ad avere qualcosa per cui gioire.