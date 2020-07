Calcio serie A Torino salvo, vincono Udinese, Lazio e Roma

I tabellini

Le reti nella ripresa. Granata in vantaggio con Verdi al 57', pareggio di D'Alessandro all'80'. I Toro con questo punto si porta a + 7 dal Lecce ed è matematicamente salvo.Decisiva la rete di Okaka al 3' del primo tempo.Decisiva una doppietta di Veretout, a segno in entrambi i casi, al 45' del primo tempo e al 42' della ripresa, su calcio di rigore. Di Milenkovic al 9' della ripresa la rete del momentaneo 1-1.I giallorossi salgono così a 64 punti, a +4 sul Milan, rinforzando il quinto posto. I toscani invece rimangono fermi a 43.Veneti avanti con il rigore di Amrabat al 37', pareggio dei biancocelesti con il rigore di Immobile al 49'.Nella ripresa Lazio in vantaggio al 56' con Milinkovic-Savic e tris di Correa al 62'. Nel finale a segno ancora Immobile (83' e rigore al 94').