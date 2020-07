Leiva prova il recupero per Lazio-Milan

Lucas Leiva

Allenamento mattutino per la Lazio nel centro sportivo di Formello all'indomani della vittoria in rimonta contro il Torino.



Si rivede sul campo Lucas Leiva che ha svolto parzialmente la seduta con il resto del gruppo. Dopo aver partecipato al riscaldamento con i compagni, ai circuiti tra gli ostali e agli scambi ravvicinati con il pallone, l'ex Liverpool, così come Lukaku e Correa, non ha eseguito la seconda parte di allenamento.



Il centrocampista brasiliano ha tre giorni per dimostrare a Simone Inzaghi di poter essere a disposizione per la sfida di sabato contro il Milan alle ore 21,45 allo Stadio Olimpico.



Ancora ai box Luiz Felipe: il centrale difensivo oggi ha svolto un lavoro atletico differenziato e poi ha assistito alla seduta della rosa dalla panchina. I giocatori scesi in campo durante la gara di ieri sera hanno effettuato un lavoro di scarico, mentre per il resto della squadra una seduta completa.



Tra questi, però, erano assenti Cataldi e Marusic, ancora non al meglio rispettivamente per la distorsione alla caviglia e l'elongazione muscolare.



L'allenamento è terminato con una partitella a campo ridotto e domani il tecnico biancoceleste ha concesso alla squadra un giorno di riposo. La Lazio tornerà ad allenarsi venerdì per preparare al meglio la gara di sabato contro i rossoneri.



Sabato Inzaghi non potrà contare su Immobile e Caicedo: ammoniti contro il Torino, i due attaccanti saranno squalificati perché già in diffida.