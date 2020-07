Lazio: Inzaghi recupera Bastos ma perde Radu

Inzaghi sulla panchina della Lazio

Secondo giorno di allenamento in casa Lazio in vista del big match di lunedì sera alle 21.45 contro la Juventus all'Allianz Stadium. Simone Inzaghi nella seduta odierna ha lavorato con un gruppo ristretto di giocatori, mentre solo fisioterapia e palestra per Cataldi, Luis Alberto, Jony, Lukaku e Patric. Si aggiunge alla lunga lista di infortunati anche Radu. Il difensore rumeno dopo la trasferta di Udine è tornato con un guaio muscolare al polpaccio che ne ha compromesso la condizione ed è in forte dubbio per la sfida di lunedì sera.



C'è però una buona notizia: Bastos è tornato in gruppo. Il problema del calciatore angolano, uscito acciaccato dalla gara contro l'Udinese, si è rivelato un falso allarme ed è probabile, se non certo, un suo impiego nel match contro i bianconeri accanto a Luiz Felipe, che ha da poco risolto uno stiramento, e Acerbi, colpito al ginocchio ma regolarmente in campo questa mattina.



Da domani pomeriggio inizieranno le vere prove tattiche anti-Juventus con una rosa più numerosa, mentre nella sessione odierna, dopo l'ennesimo giro di tamponi e test sierologici, i biancocelesti hanno svolto esercitazioni sul possesso palla per poi terminare con un lavoro atletico per i calciatori non impiegati nel corso di Udinese-Lazio.