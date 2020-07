Juventus, Sarri: "Il Milan ci crea difficoltà, sarà una gara complicata"

Maurizio Sarri

"Partita difficile, il Milan ci ha creato in tutta la stagione delle difficolta', in piu' in questo momento e' in grandissima condizione fisica e mentale, ha fatto le ultime partite a grandissimi livelli con vittorie importantissime contro Roma e Lazio e affrontare il Milan in questo momento e' complicato". Le parole sono di Maurizio Sarri che all'Allianz Stadium di Torino ha parlato alla vigilia di Milan-Juventus in programma domani sera alle 21.45 allo Stadio Meazza di Milano. Il riferimento del tecnico e' alla vittoria di misura per 1-0 nella gara di andata e ai due pareggi di Coppa Italia per 1-1 e 0-0. Intanto, guardando alla classifica, la Juve ha allungato decisamente su Lazio e Inter ma Sarri e' sicuro che i risultati "non dovrebbero creare nessun tipo di rilassamento perche' questo e' un periodo in cui tutte le partite sono difficilissime e sbagliare una partita o un tratto di una partita puo' essere estremamente facile. L'aspetto mentale, giocando ogni tre giorni, diventa estremamente determinante. E' un periodo in cui risultati non scontati possono venire fuori con grande facilita'. Sara' un mese durissimo e quindi bisogna procedere come abbiamo fatto fino a questo momento: guardiamo a domani e non ci interessa con chi giocheremo la prossima".



Domani mancheranno Dybala e de Ligt squalificati e al tecnico e' stato chiesto se le alternative possano essere rispettivamente Higuain e Rugani: "In questo momento non abbiamo deciso niente e vedremo. Le soluzioni piu' scontate sembrerebbero queste. Tutti continuano a parlare della nostra rosa larghissima ma nell'ultima partita i convocati erano 21, con 3 portieri e 3 ragazzi dell'Under 23 che giocano stabilmente in Serie C. Quindi in questo momento la nostra rosa e' fatta da 15 giocatori di campo. Chiellini e Alex Sandro hanno fatto ieri una bella fetta di allenamento con gli altri ma da qui ad essere in condizione per giocare una partita intera c'e' una bella differenza". A centrocampo una soluzione alternativa potrebbe essere Ramsey: "E' sempre un'opzione. E' un giocatore che nel palleggio ci da' soluzioni offensive anche come centrocampista. E' quello che potenzialmente ha piu' gol addosso. Anche lui viene da un periodo complicato e nell'ultima partita non e' entrato solo perche' la sensazione e' che avessimo bisogno piu' di uno 'stabilizzatore' come Matuidi".



Si diceva di Higuain in attacco: "Durante la stagione ho letto di aver litigato un po' con tutti, ma l'unico giocatore con cui litigo e' Higuain. Forse perche' necessita di un contraltare per tirare fuori il meglio. Non so che tipo di tenuta possa avere e vediamo. Negli ultimi giorni si e' allenato con piu' continuita', dal punto di vista mentale mi sembra stia meglio". Higuain croce e delizia di Sarri che spiegando meglio il suo rapporto con l'argentino ha aggiunto: "Lui e' uno che quando va in depressione ha bisogno di grande aiuto, ma se va in esaltazione va abbattuto istantaneamente perche' e' uno che si puo' accontentare". Sarri ha parlato anche di squadra che puo' crescere ancora: "Come tutte le squadre abbiamo margini di miglioramento, nell'ultima partita abbiamo perso un po' le distanze, negli ultimi 20 minuti abbiamo perso palloni senza riconquistarli e concesso molto spazio agli avversari. I margini di miglioramento ci sono indubbiamente. Sono contento di quello che ho visto fare alla squadra in questo periodo pero' siamo consapevoli che possiamo migliorare ancora. In questo periodo e' dura perche' e' un periodo atipico, ed e' difficile giocare con questa frequenza e dare continuita' di prestazioni".



Bene la fase difensiva: "La sensazione è che in questo momento non concediamo tantissimo ma bisogna fare attenzione perche' la fase offensiva puo' dipendere da duemila fattori, anche dal talento dei giocatori, ma nella fase difensiva serve applicazione che viene fuori da grande motivazione". Nessuna programmazione per mantenere la condizione anche in vista della Champions League ad agosto: "Quello che e' stato fatto, e' stato fatto. In questo momento non ci sono altri margini di miglioramento. Intervenire per quanto riguarda l'aspetto fisico e' impossibile. Al momento non possiamo fermare alcun giocatore, siamo contati. Se poi tra 15 giorni saremo in 25, vedremo. In quel caso potremo fare preparazioni mirate, 2-3 alla volta, lasciando fuori alcuni giocatori per qualche partita, per tenerli in condizione il piu' possibile".